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Главе "Комитета против пыток" грозит штраф по делу о нежелательной организации

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода постановила возбудить административное дело против председателя межрегионального общественного объединения "Комитет против пыток" (КПП), члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Каляпина, сообщает в четверг КПП.

Дело возбуждено "из-за участия в деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП РФ)". Поводом к этому "послужила жалоба гражданина Савинова (...), а основанием - многостраничный акт экспертного исследования, совершенно абсурдный", говорится в сообщении.

"Прокуратура поставила перед экспертизой несколько вопросов, большинство из которых не имеют никакого отношения к тому правонарушению, которое инкриминируют Каляпину", - отмечается в пресс-релизе.

Сам Каляпин пояснил "Интерфаксу", что поводом для возбуждения административного производства стало размещение в 2016 году на сайте "Комитета против пыток" информации о награждении правозащитников чешской организацией "Человек в беде" ("People In Need"), которая в ноябре 2019 году была внесена в перечень нежелательных в РФ организаций (распоряжением Минюста РФ № 1443-р от 12 ноября 2019 года). В частности, в публикации на сайте КПП была активная гиперссылка на сайт этой организации.

"Претензии: у вас сейчас висит материал с этой гиперссылкой. Я долгое время даже и не знал, что данная организация была занесена в этот реестр. Это надо постоянно сверяться с этим перечнем. Очевидно, что мы не делали это специально, просто проворонили", - признался Каляпин, добавив, что сейчас гиперссылка убрана.

Санкция ст. 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Между тем в сообщении на сайте КПП также приводятся слова Каляпина, который не исключает, что "административное дело - это первый шаг к уголовному преследованию".

У "Интерфакса" пока нет комментариев официальных представителей прокуратуры по этому поводу.

Комитет против пыток Игорь Каляпин

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