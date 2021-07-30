Пункт пропуска Краскино на границе РФ и КНР на день приостановит работу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Автомобильный пункт пропуска Краскино на российско-китайской границе в Приморском крае не будет работать в первый день августа из-за праздника в КНР, говорится в сообщении Росгранстроя.

"В связи с празднованием 94-летней годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пропуск транспортных средств через сопредельные пункты пропуска на границе Хуньчунь (КНР) и Краскино (РФ, Приморский край) 1 августа 2021 года осуществляться не будет", - сообщает ведомство.

По данным Дальневосточного таможенного управления на пятницу, проезда перед Краскино ожидают 50 грузовиков. Всего перед пунктами пропуска на российско-китайской границе в Приморье выезда в КНР ожидают 432 автомобиля, большинство из них - перед пунктом Пограничный.