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ЦИК зарегистрировал список кандидатов партии "Зеленые" на выборы в Госдуму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в пятницу зарегистрировал федеральный список кандидатов Российской экологической партии "Зеленые" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 227 кандидатов федерального списка партии "Зеленые". При этом из списка были исключены три кандидата из-за того, что они не указали в документах сведения о судимости. Еще двух кандидатов исключили по решению партии.

Российская экологическая партия "Зеленые" 12 июля представила в ЦИК РФ документы для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму. 17 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов от партии из 232 человек. Также комиссия заверила список "Зеленых" из 94 кандидатов по одномандатным округам.

В ходе съезда партии "Зеленые", который прошел 7 июля, по федеральному списку были выдвинуты 233 кандидата, 98 человек – по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка вошли 10 кандидатов, среди них – председатель партии Андрей Нагибин, а также два сопредседателя – Сергей Ревин и Сергей Шахматов. Список партии разделен на 46 региональных групп. По Бурятскому одномандатному округу кандидатом от партии выдвинут стилист, телеведущий Сергей Зверев.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября 2021 года. В этот период будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

ЦИК РФ Зеленые Госдума

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