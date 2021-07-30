Песков назвал частным инцидентом нападение кавказцев на росгвардейцев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Кремле нет какой-либо специальной информацией о недавнем инциденте в Симферополе, где выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на росгвардейцев, пытавшихся разнять их драку с местными жителями.

"Такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты, - заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Но в любом случае, это не важно - кавказцы это или не кавказцы. Это все граждане нашей страны и, если кто-то из граждан оказывает неповиновение органам правопорядка и, тем более, угрожает каким-то оружием, - это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".

На вопрос, не собираются ли в Кремле обсудить этот инцидент с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, Песков ответил, что это делать необязательно.

"Какой-то специальной информации об этом инциденте мы не имеем, эти вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел и касаются нашей Росгвардии", - добавил Песков.

Драка в Симферополе случилась 23 июля. В МВД Крыма по факту проводят проверку.