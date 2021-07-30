В Крыму автомобиль насмерть сбил замглавы города Саки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Сакского горсовета (Крым) Михаил Каширин трагически погиб, сообщил глава администрации курорта Александр Овдиенко в пятницу.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заммэра Сак сбила машина.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - написал сити-менеджер на своей странице в фейсбуке.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заммэра Сак сбила машина.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Саках в пятницу, в результате которого погиб мужчина-пешеход, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi A6 сбил пешехода, который переходил дорогу "в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода".

Фамилия скончавшегося в пресс-релизе не уточняется.

Каширину было 63 года. Он работал замглавы Сакского горсовета с 2014 года.

Саки - небольшой курортный город на западе Крыма, известен своими лечебными грязями.