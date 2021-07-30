Несколько сел в Дагестане оказались отрезаны после разрушения очередного моста

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Несколько сел оказались отрезанными от большой земли после разрушения очередного моста в Дагестане, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"Мост на участке автодороги Цуриб-Арчиб оказался разрушен из-за ливневых дождей, прошедших в период с 28 по 29 июля. Три села – Арчиб, Алчуниб и Кубатль – остались без транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после дождей поднялся уровень воды и размыло опору моста.

Движение автотранспорта по мосту закрыто. 31 июля начнутся работы по устройству временного перехода. В настоящее время ведутся работы по переброске дорожной техники.

Ранее сообщалось, что ливневые дожди разрушили три моста в Цунтинском районе Дагестана. В результате несколько сел остались без транспортного сообщения.