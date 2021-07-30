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Три человека погибли и два пострадали в ДТП с автокраном под Волгоградом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в автокран на трассе "Волгоград-Москва" в Волгоградской области.

В ДТП трое мужчин погибли на месте до прибытия бригады скорой помощи, сообщает областной комитет здравоохранения. Семилетний мальчик доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший – 38-летний мужчина –госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу №25.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области "Интерфаксу" уточнили, что авария произошла по вине водителя легкового автомобиля – Opel Corsa. Он врезался в грузовой манипулятор, который из-за неисправности съехал на обочину трассы. Для его ремонта прибыл еще один грузовик.

"Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль. Мужчины от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

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