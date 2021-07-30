Суд приговорил москвичку к трем годам колонии по делу о вербовке в ИГИЛ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии москвичку Анису Арабиеву, которая убеждала людей вступать в запрещенные в России террористические организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джабхат-ан-Нусра" и уехать в Сирию.

Она признана виновной в содействии терроризму (ч.1 ст. 205.1 УК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

По данным правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иноагентом), Арабиева в 2015 году вербовала "неопределенный круг лиц" вступать в террористические группировки и перебираться в Сирию.

В "Мемориале" отмечают, что Арабиева вину отрицает и говорит, что обсуждала с людьми религиозные темы, но не убеждала их присоединиться к террористам.

Как считает следствие, она уговаривала переехать в Сирию жившую в Сургуте чеченку Зулихан Магомадову. Однако в июне 2015 года побег Магомадовой пресекли сотрудники Центра "Э" МВД. В ноябре 2020 года в отношении Арабиевой было возбуждено уголовное дело и ее арестовали. На суде Магомадова была свидетелем со стороны обвинения.