Прокуратура и СК подтвердили заведение дела на прокурора Сызрани

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Самарской области действительно возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Сызрани, сообщили в региональных управлениях СКР и прокуратуры. Ранее о том, что прокурора Вадима Федорина задержали в результате спецоперации ФСБ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Федорина подозревают в покушении на получение особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК), уточнили в СК.

По версии следствия, 30 июля 2021 года он в служебном кабинете получил в качестве взятки 3 млн рублей "за совершение заведомо незаконных действий".

"Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области", - говорится в пресс-релизе.

Мероприятия, ставшие основанием для возбуждения дела, прошли под контролем прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.

Имя прокурора не названо ни в одном из двух пресс-релизов.

По сведениям Хинштейна, задержание Федорина провели с санкции генпрокурора Игоря Краснова. Прокурор Сызрани за 3 млн рублей обещал "помощь" в связи с уголовным делом, написал депутат.