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Утечка газа произошла на подземном газопроводе в Якутске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Специалисты в воскресенье ликвидируют аварию на подземном газопроводе в Якутске, где произошла утечка газа.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, под дорожным полотном по улице 50 лет Октября произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм. Погибших, пострадавших нет. Угрозы расположенным рядом зданиям нет.

Жилые дома и социально значимые объекты под ограничение газа не попали. Эта ветка газопровода является резервным трубопроводом для обеспечения газа ГРЭС-1 города Якутск, на жизнеобеспечение объекта утечка газа не повлияла.

К месту происшествия выехали аварийные бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз", они перекрыли аварийный участок задвижками, ведется выпуск газа.

Движение транспорта на участке у места аварии ограничено, выставлен пост пожарной безопасности. К месту происшествия прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз".

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