В России отмечают Ильин день

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Русская православная церковь, придерживающаяся юлианского календаря, отмечает праздник 2 августа. В 2021 году Ильин день приходится на понедельник.

Впервые пророк Илия упоминается в Ветхом Завете. Он жил в Израильском царстве в IX веке до Рождества Христова и является одним из самых почитаемых святых в русской православной церкви. Илия был ревностным поборником чистоты веры и обличал идолопоклонства в Израильском царстве. Его деятельность относится к царствованию Ахава. И в христианстве, и в иудаизме считается, что пророк Илия был взят на небо живым.

Пророк Илия был одним из первых угодников, которых стали почитать на Руси. Ильин день считался поворотом на зиму, поэтому после него ожидали дождей и было запрещено купаться.