Три человека погибли в ДТП на федеральной дороге в Якутии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли и двое пострадали во время дорожно-транспортного происшествия на 98-ом км федеральной автотрассы "Вилюй", сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Организована проверка по факту ДТП, произошедшего в ночь на 2 августа", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель, следовавший из села Сунтар в Якутск, не справился с управлением и съехал с дороги. Погибли водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок 2004 года рождения. Двое несовершеннолетних с травмами доставлены в медучреждение.