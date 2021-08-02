Режим повышенной готовности вводят в Приморье из-за циклона

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введут в Приморском крае из-за угрозы прохождения мощного циклона, сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кожемяко.

"Уже сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов электролиний, быстрого реагирования на подмывы мостов и дорог", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба администрации края.

По данным Примгидромета, с 4 августа в крае ожидается серьезное ухудшение погоды - возможны дожди, сильный ветер. Пик непогоды придется на 7-8 августа. Муниципалитеты должны подготовиться к оказанию помощи и эвакуации отдыхающих на побережьях и реках края, а также, при необходимости, развертыванию пунктов временного размещения.