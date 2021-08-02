Лидер "Священной лиги святого Георгия" оправдан по делу о покушении на убийство

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении религиозного активиста Сергея Егорова, который обвинялся в уничтожении имущества и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Она признала Егорова виновным в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ). Как установлено, в ночь на 23 октября 2017 года в поселке Сосново Ленинградской области подсудимый без видимого повода выстрелил в чужой автомобиль из охотничьего ружья.

Вместе с тем Егорову "в связи с неустановлением события преступления" вынесен оправдательный вердикт по делу о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, утром 31 января 2018 года в кабинете бизнес-центра в Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в женщину, однако, как отмечается, пуля в нее не попала и ей удалось убежать. Далее, согласно материалам дела, Егоров в смежном помещении кабинета ударил ножом по голове другую женщину, после чего последняя смогла спрятаться под столом.

По части 2 статьи 167 УК РФ Егорову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца в колонии общего режима.

Отмечается, что с учетом содержания под стражей наказание отбыто. Суд оправдал Егорова по части 3 статьи 30-пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ в соответствии с вынесенным коллегией присяжных заседателей вердиктом в связи с неустановлением события преступления, признав право на реабилитацию", - сообщает пресс-служба судов.

В пользу владелицы автомобиля, обстрелянного Егоровым в Сосново, с подсудимого взыскано 122 тыс. рублей.

Уточняется, что при назначении наказания суд учел принятые Егоровым меры по добровольному возмещению ущерба хозяйке машины, а также пожертвование в благотворительную организацию "Ночлежка".

Как сообщалось, на момент задержания в 2018 году Егоров являлся председателем фонда "Священная лига святого Георгия". Организация разделяет христианские ценности и известна выступлениями в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В полиции уточняли, что жертвами нападения стали подчиненные фигуранта.