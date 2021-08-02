Алтайский край проиграл в двух инстанциях дело о взыскании 1,5 млрд руб. за рубку леса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе Минприроды Алтайского края по делу о взыскании с ООО "Салаир" (Барнаул, бывшая "дочка" литовского ЗАО "Лейтас") 1,5 млрд рублей за рубку леса.

Заявление было рассмотрено в рамках единственного заседания 2 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Как сообщалось, министерство настаивало на том, что "Салаир" с августа 2016 года по декабрь 2019 года незаконно вел заготовку древесины и "должен выплатить истцу неосновательное обогащение в размере стоимости незаконно заготовленной древесины объемом 936,3 тыс. куб. м" - 1,5 млрд рублей.

Компания в суде первой инстанции отмечала, что заготовка леса велась "на основании договоров", которые были заключены, в том числе, с Минприроды региона, и "объем заготовленной древесины оплачен в полном объеме" в рамках этих договоров.

Суд установил, что "Салаир" действительно "уплачивал согласованную арендную плату за лесные участки", которая была определена самим министерством, поэтому "неосновательное обогащение у данного пользователя отсутствует".

Иск к "Салаиру" стал следствием проведенной в 2019 году Рослесхозом проверки, выявившей нарушения в Алтайском крае при передаче лесных угодий в субаренду, а именно - отсутствие правовых основ передачи в субаренду участков, которые ранее предоставлялись основным арендаторам.

В случае с "Салаиром" изначально договор аренды лесных угодий был заключен с ООО "Каменский ЛДК" (структура крупного холдинга "Алтайлес"), которое получило их под реализацию крупного инвестпроекта.

В 2011-2012 годах ЛДК получил без торгов с 50%-ной скидкой по уплате арендной платы порядка 570 тыс. га лесов в 21 районе Алтайского края на срок 49 лет. Это, согласно данным сайта "Алтайлеса", в 2019 году составляло треть всех арендуемых холдингом лесных угодий.

Участки были предоставлены ЛДК для реализации в городе Камень-на-Оби проекта по переработке леса стоимостью более 1 млрд рублей и мощностью переработки 240 тыс. кубометров древесины в год. Проект был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных.

В январе 2016 года Минпромторг издал нормативный акт о завершении реализации инвестпроекта, после чего (в том же году) учредители ЛДК провели несколько реорганизаций компании (всего за 12 лет существования ЛДК проведено 11 реорганизаций) путем выделения из нее, в частности, нескольких ООО с одновременным их присоединением, соответственно, к ООО "Содружество", "Салаир", "Ребрихинский лесхоз" и "Алеусский лес" (все, кроме "Салаира", официально входили в "Алтайлес").

Выделенным из ЛДК фирмам достались права по договорам аренды порядка 500 тыс. га лесных участков, полученных предшественником под реализацию проекта.

Минприроды края заключало с правопреемниками дополнительные соглашения о пользовании лесными угодьями. Также ведомство, согласно арбитражной картотеке, давало согласие на последующую передачу этих участков в аренду третьим компаниям. Однако в ноябре 2018 года Минприроды региона направило Каменскому ЛДК письмо о том, что совершенные сделки перенайма лесных участков являются ничтожными "ввиду отсутствия согласия арендодателя", то есть самого министерства, и предложило "устранить допущенные нарушения путем расторжения указанных договоров аренды в срок до 26 ноября 2018 года".

Затем Минприроды направило в Арбитражный суд Алтайского края иски с требованием признать эти сделки перенайма ничтожными, вернуть участки ЛДК и расторгнуть договоры аренды между министерством и ЛДК. Первая инстанция отказала заявителю, однако апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили все требования.

ЛДК по ряду дел дошел до Верховного суда, но получил отказ в передаче дел судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЛДК по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4,9% (в 2019 году - на 4,1%) и составила 1,86 млрд рублей. При этом компания впервые с 2010 года получила чистый убыток в размере 51,5 млн рублей.

Основным собственником ООО "Каменский ЛДК" является ООО "Содружество" (51%), еще 36,13% ЛДК принадлежит основному предприятию лесного холдинга - ООО "ЛХК "Алтайлес".

До 10 марта 2021 года "Содружество" контролировалось ЗАО "Индиция" (Литва) через 100%-ную "дочку" литовской компании – ООО "Весна" (Барнаул, с февраля 2021 года официально вышло из-под контроля "Индиции"). В марте владельцем "Содружества" стало созданное в августе 2020 года АО "Стандарт" с единственным бенефициаром Верой Чудеса.

ООО "Салаир" до мая 2021 года на 100% принадлежало литовскому ЗАО "Лейтас". 19 мая 28,57% перешли все той же "Весне", а 27 мая оставшиеся 71,43% получила сама компания "Салаир". В 2020 году выручка лесопользователя снизилась почти в 1,5 раза, до 199 млн рублей, чистая прибыль сократилась почти в 1,3 раза, до 81 млн рублей.

По данным сайта "Алтайлеса", холдинг объединяет 15 предприятий лесного комплекса в Алтайском крае. В пользовании холдинга находится 902,5 тыс. га земель лесного фонда РФ.