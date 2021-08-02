ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от "Зеленой альтернативы" и "Партии роста"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в понедельник зарегистрировал федеральные списки кандидатов от "Зеленой альтернативы" и "Партии роста" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 214 кандидатов федерального списка партии "Зеленая альтернатива". При этом из списка были исключены два кандидата из-за того, что они не указали сведения о судимости в заявлениях о согласии баллотироваться.

От "Партии роста" на заседании были зарегистрированы 287 кандидатов федерального списка. При этом из списка были исключены три кандидата - один из них не указал сведения о судимости в заявлении о согласии баллотироваться. У двух кандидатов не прошло 10 лет с момента снятия судимости по тяжкому преступлению.

16 июля ЦИК РФ заверил федеральный список кандидатов от "Зеленой альтернативы" в количестве 216 человек. Также комиссия заверила список партии в количестве 32 кандидатов по одномандатным округам.

В тот же день комиссия также заверила федеральный список кандидатов от "Партии роста" в количестве 290 человек. Также комиссия заверила список партии из 101 кандидата по одномандатным округам.

На предвыборном съезде "Зеленой альтернативы", который состоялся 29 июня, было принято решение выдвинуть 256 кандидатов от партии (из них 34 кандидата по одномандатным округам). Федеральную часть списка кандидатов возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивистка София Калягина и журналист Ксения Качаева.

На предвыборном съезде "Партии роста", который состоялся 7 июля, было решено выдвинуть во главе общефедерального списка члена комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксению Безуглову, депутата гордумы Томска Елену Ульянову и режиссера Ирину Миронову. Председатель "Партии роста" Борис Титов возглавил территориальную группу партии по Москве. В список кандидатов-одномандатников вошли 108 человек, в федеральный список - 300 кандидатов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября 2021 года. В этот период будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.