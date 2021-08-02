Каменщика насмерть придавило упавшей конструкцией на стройке в Воронеже

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Воронеже после инцидента на строительной площадке, в результате которого один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Предварительно установлено, что около 9 утра в понедельник на строящемся объекте на улице Достоевского с высоты 20 м упала металлоконструкция выносной площадки для подачи стройматериала.

В результате на месте погиб находившийся внизу 57-летний каменщик. Другой 48-летний работник был тяжело травмирован, он доставлен в больницу.

Дело расследуется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).