Иранский сухогруз сел на мель под Астраханью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Иранский сухогруз терпит бедствие под Астраханью, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в морских спасательных службах.

"Сухогруз Paya иранской приписки, следующий из Астрахани в Амирабад, сел на мель. На борту 12 человек", - сказал источник, добавив, что судно без груза.

Судно приписано в порту иранского города Энзели, принадлежит компании Mazandaran shipping.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.