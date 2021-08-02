Архангельская область получила 300 млн руб. на строительство дороги на Онегу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Архангельская область получила 300 млн рублей на начало работ по строительству дороги на Онегу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

Распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск - Онега подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Первый транш из федерального бюджета в размере 300 млн рублей позволит привести в нормативное состояние участок автомобильной дороги от деревни Рикасиха до деревни Кянда протяженностью 16,4 км.

Завершение капитального ремонта этого участка запланировано на 2022 год.

"Отсутствие качественной дороги на Онегу давно вызывает многочисленные жалобы местных жителей. Именно поэтому в прошлом году Александр Цыбульский (губернатор региона - ИФ) доложил президенту России Владимиру Путину о необходимости ремонта этой дороги и получил поддержку со стороны главы государства", - отметили в пресс-службе.

Уже в этом году дорожники приступят к практическим работам по капитальному ремонту дороги на Онегу. Однако это лишь первый этап масштабного проекта, поэтому Цыбульский поручил заместителю председателя правительства Архангельской области Дмитрию Рожину начать прорабатывать варианты привлечения дополнительных федеральных средств.

"Уже сегодня надо отрабатывать с Минтрансом РФ дальнейшие практические шаги. Я знаю, что вы этим постоянно занимаетесь, но мы уже должны понимать в перспективе четырех-пяти лет объемы финансирования всех этапов проекта", - цитируют Цыбульского в пресс-службе.