Жительницу Ставрополя арестовали за массовое ДТП с погибшим пешеходом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставрополе против местной жительницы за ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, вечером в пятницу в юго-западном районе Ставрополя машина под управлением женщины столкнулась с четырьмя автомобилями и скутером, которые стояли перед светофором, ожидая разрешающего сигнала. Проехав между рядами, она продолжила движение через пешеходный переход, где наехала на пешехода.

В результате ДТП пешеход скончался, а водитель скутера получил серьезные травмы.

Против женщины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (часть 3 статьи 264 УК РФ). Правоохранительные органы решили ходатайствовать суд об аресте виновницы аварии.

Суд согласился с мнением прокурора. Постановлением Промышленного районного суда Ставрополя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.