Шторм оставил без света более 2 тысяч жителей Новгородской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ливни и сильный ветер в понедельник уже оставили без энергоснабжения почти 2,3 тыс. жителей Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Отключения произошли в 39 населенных пунктах в Демянском, Новгородском, Окуловском, Солецком и Чудовском районах", - уточнил собеседник.

Без энергоснабжения находятся 1 370 зданий. Обесточенных социально значимых объектов нет.

Энергетики восстанавливают оборванные ЛЭП. Сроки завершения ремонтов пока не называются.

Сведения о подтоплении домов и дорог, о разрушениях мостов, жертвах и травмированных пока не поступали.

Согласно прогнозам местных синоптиков, непогода сохранится как минимум до утра вторника.