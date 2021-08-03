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Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан за злоупотребления по службе, сообщает пресс-служба полиции региона со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева, который сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой.

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его (Киселева - ИФ) стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", - цитирует пресс-служба слова Колокольцева.

Глава МВД также поручил новому руководителю УМВД региона Ивану Кокухину "детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, прежде всего, наметить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений".

"Это один из факторов, оказывающих существенное влияние на уровень доверия граждан к органам внутренних дел в регионе. У Вас достаточный потенциал, чтобы должным образом организовать деятельность подразделений. Жители полуострова должны чувствовать себя защищенными; знать, что в любой момент им будет оказана необходимая помощь со стороны полиции", - заявил министр внутренних дел.

Он также отметил необходимость наращивания усилий по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов, так как "основу экономики Камчатского края составляет рыбная отрасль, имеющая большое значение и для страны в целом". В числе приоритетов здесь он обозначил возмещение причиненного материального ущерба.

Камчатский край МВД РФ Михаил Киселев Владимир Колокольцев

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