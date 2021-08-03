Пассажирский самолет сел в Екатеринбурге после отказа гидросистемы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Nordwind совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, начата проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"3 августа в 05:54 командир воздушного судна авиакомпании Nordwind, выполняющего рейс по маршруту "Симферополь - Екатеринбург", сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту "Кольцово" с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово", по запросу командира самолет был отбуксирован со взлетно-посадочной полосы к месту стоянки. Там добавили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.