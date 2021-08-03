Под Рязанью задержали аферистку, более 10 лет скрывавшуюся от правосудия

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники рязанской полиции задержали обвиняемую в особо крупном мошенничестве, которая скрывалась от правосудия более 10 лет, сообщила во вторник пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, в 2008 году аферистка со своим сожителем разработала схему, как под видом оказания протекции по продвижению на выгодную должность в органах власти выманивать деньги у богатых.

В частности, представившись влиятельными людьми с серьезными связями, они предложили клиенту за 3 млн долларов США устроить его заместителем главы администрации Сочи. При этом реальной возможности выполнить обещанное аферисты не имели. В результате, получив аванс в валюте на сумму более 5,5 млн рублей, они скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Один из аферистов был задержан и осужден. Его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. Более 10 лет в целях конспирации она меняла места жительства", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину при выезде из села Алеканово Рязанской области. Она была заключена под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.