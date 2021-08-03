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ФСБ обнаружила в Волгоградской области схрон с оружием и боеприпасами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тайник со стрелковым оружием и боеприпасами обнаружен в Волгоградской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Силовиками из схрона изъято: три автомата "Калашникова", патроны различного калибра более 800 штук и гранатомет", - говорится в сообщении.

Тайник ранее принадлежал членам преступной группировки, в настоящий момент прекратившей свое существование.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 (нелегальное хранение взрывчатых веществ и оружия), а также по ч.1 ст.222.1 УК РФ (сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и взрывчатых веществ).

Волгоградская область ФСБ

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