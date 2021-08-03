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Роспотребнадзор направил в суд дела против стадиона "Калининград" и РПЛ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд два протокола о нарушениях при проведении матча за Суперкубок России по футболу на стадионе "Калининград" 17 июля. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Московском районном суде.

На матч пришло 16 388 зрителей при действующем ограничении численности массовых мероприятий в 500 человек.

Одно административное дело возбуждено против ГАУ КО "Стадион "Калининград".

"Второй иск предъявлен ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига". Оба административных дела возбуждены по части 2 статьи 6.3 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - сообщили в суде.

Юридическим лицам за такие нарушения грозит штраф от 200 000 до 500 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура назвала проведение матча за Суперкубок на стадионе "Калининград" недопустимым с точки зрения действующих ограничений по коронавирусу.

Роспотребнадзор Елена Бабура Калининград Московский суд РПЛ

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