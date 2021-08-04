Полицейские задержали подозреваемую в присвоении портмоне певицы Суханкиной

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемую в краже денег и банковских карт у российской певицы Маргариты Суханкиной. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД Тульской области.

"Эстрадная исполнительница обратилась к полицейским и сообщила, что следовала на отдых на юг на автомобиле. Заехав заправиться на АЗС в Ефремовском районе Тульской области, она продолжила свой путь, но вскоре вспомнила об оставленном в павильоне портмоне с деньгами и банковскими картами. Вернувшись за ним назад, она не обнаружила свою собственность", - отметили в пресс-службе.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что бесхозную вещь присвоила другая клиентка заправки. Оперативные данные были направлены коллегам в соседние регионы.

Через несколько часов на стационарном посту ДПС в городе Богучаре Воронежской области машина подозреваемой была остановлена. В салоне находилась семейная пара, также следовавшая на отдых в южный регион.

Женщина призналась в содеянном и уже возместила причиненный ущерб. Она задержана.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемой меры пресечения.

Позднее Суханкина разместила видео со словами благодарности в адрес сотрудников полиции.

Суханкина – оперная и эстрадная певица, экс-солистка группы "Мираж".