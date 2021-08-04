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В Выборге задержали подозреваемых в избиении зампрокурора

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Два человека задержаны по подозрению в нападении на заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

В связи с инцидентом расследуется уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), уточняют в ведомстве.

По данным следствия, 3 августа заместитель прокурора пришла в кафе "Папарацци" в Выборге в рамках проверки по факту невыплаты работникам зарплаты. Согласно материалам дела, двое подозреваемых избили ее.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения задержанным. Следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу.

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