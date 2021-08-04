В Петербурге задержан подозреваемый в хищении 10 млн руб. у 92-летнего мужчины

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Приезжий из Новосибирской области задержан в Петербурге по делу о "банковском" мошенничестве на 10 млн рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, 92-летний житель подмосковного Подольска получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что со счета пенсионера пытаются украсть деньги. Собеседник убедил пожилого мужчину снять все сбережения и передать их на хранение "службе безопасности кредитно-финансовой организации". "Сумма ущерба составила более 10 млн рублей", - сказала Волк.

В связи с инцидентом было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Подольска установили личность одного из подозреваемых - 28-летнего приезжего из Новосибирской области - и задержали его на территории Петербурга совместно с коллегами из северной столицы. По словам задержанного, он исполнял в преступной схеме роль курьера и действовал согласно инструкции, которую получил в мессенджере от неизвестного: взял у пенсионера деньги и привез их к одному из московских торговых центров. В качестве платы за услуги мужчина взял часть полученных средств, оставив пакет с оставшимися деньгами у служебного входа.

При обысках по месту временного проживания фигуранта полицейские изъяли 17 мобильных телефонов, 41 банковскую карту, а также часть, предположительно, похищенных денег. Подозреваемый взят под стражу. Его соучастников ищут, добавила Волк.