Самолет Ан-12 вынужденно сел в Перми из-за проблем с двигателем

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-12, летевший с грузом из Иваново в Нижневартовск, сел в Перми около 15:00 (13:00 по Москве) из-за неполадок в одном из двигателей. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

По данным источника, посадка прошла штатно. На борту был только экипаж из восьми человек. Самолет перевозил груз общей массой более восьми тонн.

Другой информированный источник агентства в авиаотрасли уточнил, что во время посадки самолет не получил каких-либо повреждений, пострадавших нет.