В Саратове завели уголовное дело на водителя, посадившего дочку себе на колени

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова возбудили уголовное дело против местного жителя, посадившего маленького ребенка на колени во время поездки за рулем автомобиля, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Волжском районе Саратова. По данным следствия, 44-летний житель Саратова, управляя автомобилем Nissan Qashqai, на улице Усть-Курдюмская посадил на колени свою двухлетнюю дочь, "чем создал опасность для жизни ребенка".

Как считает следствие, водитель нарушил п.22.9 ПДД РФ (перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле без использования детских удерживающих устройств).

Свидетелем произошедшего стал журналист одного из местных изданий.

Дело заведено и расследуется по сообщению СМИ по ч.1 ст.151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни).