В Саратове завели уголовное дело на водителя, посадившего дочку себе на колени
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова возбудили уголовное дело против местного жителя, посадившего маленького ребенка на колени во время поездки за рулем автомобиля, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в Волжском районе Саратова. По данным следствия, 44-летний житель Саратова, управляя автомобилем Nissan Qashqai, на улице Усть-Курдюмская посадил на колени свою двухлетнюю дочь, "чем создал опасность для жизни ребенка".
Как считает следствие, водитель нарушил п.22.9 ПДД РФ (перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле без использования детских удерживающих устройств).
Свидетелем произошедшего стал журналист одного из местных изданий.
Дело заведено и расследуется по сообщению СМИ по ч.1 ст.151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни).