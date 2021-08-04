Бывшие сотрудники волгоградского аэропорта осуждены за кражи багажа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Волгограда огласил обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников местного международного аэропорта и их подельницы, похищавших багаж пассажиров.

Объединенная пресс-служба судов по региону сообщает, что в конце 2018 года Сергей Хиврич, работая приемосдатчиком багажа в ПАО "Международный аэропорт Волгоград", создал организованную преступную группу для хищения имущества из багажа пассажиров. В сговоре с ним были пять сотрудников и знакомая, которая продавала украденные вещи. Похищенное обвиняемые прятали в служебном туалете.

С января по июль 2019 года участникам преступной группы удалось похитить из багажа пассажиров ювелирные украшения и деньги (доллары и евро) на общую сумму 916,9 тыс. рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными по статье 158 УК РФ (кража). Организатору преступной группы суд назначил 6 лет колонии общего режима, соучастники получили от 3 до 5 лет.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.