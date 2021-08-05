Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

В связи с этим Минтранс и Минэнерго задумались о пересмотре ГОСТа для авиаГСМ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Содержание нехарактерных и опасных для полетов примесей в авиатопливе заставило Минэнерго и Минтранс обсудить вопросы качества для обеспечения безопасности полетов. с нефтегазовыми компаниями, Росавиацией и ПАО "Аэрофлот".

По данным ФГУП "Государственный НИИ гражданской авиации", по результатам 167 исследований проб топлива, проведенных в 2014-2020 годах, установлено, что половина из этих авиаГСМ по своим свойствам "не были способны обеспечить летную годность воздушных судов". Эти данные указаны в протоколе соответствующего совещания Минэнерго, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

В частности, в авиатопливе продолжают находить нехарактерные вещества и соединения, отрицательно влияющие на эксплуатационную безопасность воздушного судна. В первую очередь институт отмечает полисилоксаны, металлы, сложные эфиры, азотосодержащие вещества и мелкодисперсные загрязнения.

"До 2018 года это считалось сопутствующим фактором возникновения авиационного происшествия. Начиная с 2018 года, сопутствующие факторы стали причинами отказов", - отмечается в документе.

Специалисты РГУ нефти и газа им.Губкина считают, что в области нормативно-технической документации на реактивное топливо накопилось значительное количество проблемных вопросов. По их мнению, пересмотр ГОСТа требует обновления методов испытаний, изменения отдельных норм по показателям качества, препятствующих применению отечественного топлива на зарубежной авиатехнике без ограничения по ресурсу (вязкость и термоокислительная стабильность), унификации марок топлива и показателей качества, уточнения требований к перечню и нормам ввода присадок.

Представитель "Роснефти" отмечал на совещании, что производимое компанией топливо дли реактивных двигателей соответствует ГОСТу и техрегламенту, а факты отказов авиакомпаний, эксплуатирующих иностранные самолеты, от использования российского топлива до НК не доводились. Кроме того, причины образования полисилоксанов и их взаимосвязь с качеством (составом, технологией производства) авиатоплив не установлена, подчеркивал он.

Представитель ООО "Кинеф" (НПЗ "Сургутнефтегаза" ) сообщил на совещании, что компания заключила с ГосНИИ ГА договор на оценку наличия нехарактерных примесей в топливе для реактивных двигателей, производимом заводом.

По итогам совещания была признана необходимость проведения исследования для разработки рекомендаций по изменению нормативно-технической документации в части содержания нехарактерных примесей в топливе, а также в процедуре прослеживаемости качества реактивного топлива "от НПЗ до крыла". Соответствующий проект техзадания должен быть представлен в Минтранс в июле. Министерство энергетики в этот же период должно обратиться в техкомитет 31 Росстандарта по вопросу актуализации ГОСТ, а ГоСНИИ ГА к сентябрю подготовить классификацию НПЗ по качеству авиатоплива.

Тема качества авиатоплива в последние годы неоднократно поднималась на профильных конференциях.

В 2019 году начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявлял, что на качество российского авиатоплива жалуются иностранные двигателестроители. Представитель ГосНИИ ГА в прошлом году говорил, что отсутствие контроля качества авиатоплива перед заправкой воздушных судов в России привело к случаям обнаружения в баках самолетов нехарактерных веществ, в том числе сахара (обязательная сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий ГСМ в России была отменена в 2015 году, с тех пор качество авиатоплива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен).