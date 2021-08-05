Приставы остановили на 90 суток работу новосибирского "Тяжстанкогидропресса"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Отдел судебных приставов (ОСП) по Кировскому району УФССП России приостановил на 90 суток деятельность литейного завода "Тяжстанкогидропресс", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Отмечается, что Кировский районный суд Новосибирска ограничил доступ в помещения завода.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Кировскому району Новосибирска о вступлении в дело о банкротстве литейного завода "Тяжстанкогидропресс". Сумма требований составляет 14,8 млн рублей.

Как сообщалось, 1 июня 2021 года ООО "Инструментальные стали" (Каменск-Уральский, Свердловская область, оптовая торговля металлами в первичных формах) подало заявление о признании ПАО "Тяжстанкогидропресс" банкротом из-за задолженности в размере 335,6 тыс. рублей. Позже литейный завод подал заявление о собственном банкротстве в связи с кредиторской задолженностью более 1,1 млрд рублей. Заседание по делу отложено до 23 августа "в целях добровольного урегулирования спора".

Основным акционером ПАО "Тяжстанкогидропресс" является ООО "Сервисный металлоцентр "Стиллайн" (по данным отчета завода за 2020 год, "Стиллайн" владеет 56,3% уставного капитала). В июне 2018 года "Стиллайн" привлек в БКС банке 749,9 млн рублей, поручителем выступал "Тяжстанкогидропресс". Также в качестве обеспечения по кредиту банк получил в залог принадлежащие СМЦ "Стиллайн" 65 392 обыкновенных акций ПАО "Тяжстанкогидропресс".

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с "Тяжстанкогидропресса" в пользу БКС банка задолженности в размере 1,05 млрд рублей. В том числе сумма основного долга по кредиту составляет 749,9 млн рублей, проценты за пользование кредитом – 45,8 млн рублей, неустойка - 251,1 млн рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины – 206 тыс. рублей. Суд обратил взыскание долга на недвижимое имущество завода путем продажи его с публичных торгов.

В июле 2020 года суд по требованию БКС банка ввел процедуру наблюдения в отношении СМЦ "Стиллайн" из-за накопившейся суммы долга более 0,9 млрд рублей (с процентами и неустойкой). В феврале 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство. Управление "Тяжстанкогидропрессом" перешло к БКС банку.

ПАО "Тяжстанкогидропресс" существует с 1993 года и осуществляет деятельность по механической обработке металлических изделий. Выручка компании в 2020 году составила 481,7 млн рублей, чистый убыток – 1,06 млрд рублей.