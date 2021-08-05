На летевшую из Бодрума в Москву курильщицу завели уголовное дело

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дело об оскорблении полицейских возбуждено против пассажирки авиарейса из Турции в Москву, закурившей во время полета и затем обхамившей пришедших за ней сотрудников МВД. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"В ходе мониторинга СМИ, выявлен видеосюжет, вызвавший широкий общественный резонанс, на котором пассажирка рейса "Бодрум - Москва", будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушает общественный порядок на борту авиалайнера, курит во время полета", - сказала Марковская журналистам в четверг.

По ее данным, сотрудники линейного управления МВД в аэропорту "Шереметьево", прибывшие на борт воздушного судна по сообщению командира экипажа, "предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть, воспользовавшись креслом для людей с ограниченными возможностями, в виду того, что она с трудом передвигалась из-за повреждения ноги".

"В ответ на законные требования стражей порядка, женщина стала громко кричать, размахивать руками, публично оскорбляя стражей порядка. Транспортные полицейские применили к ней специальные средства – наручники и после оформления административного правонарушения передали медикам", - сказала Марковская.

Она отметила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), предусматривающее наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.