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Саратовский "жених" выманил у невесты из Твери более 500 тыс. рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тверские полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении молодого человека, предложившего выйти девушке замуж и получившего на несыгранную свадьбу 550 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию Твери обратилась мать 18-летней "невесты".

Девушка в соцсетях познакомилась с молодым человеком. Он втерся к ней в доверие и начал под разными предлогами одалживать деньги, которые впоследствии не возвращал. Спустя некоторое время он, ни разу не встретившись с девушкой, предложил выйти за него замуж.

Получив согласие, новоявленный жених убедил ее перевести ему на банковскую карту деньги на организацию свадьбы. Будущая "супруга" без сомнений перечислила возлюбленному 550 тыс. рублей, после чего молодой человек перестал выходить на связь.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, который приехал в Тверь на заработки и проживал на съёмной квартире. Полученные деньги он потратил на свои нужды.

Тверская область Саратовская область

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