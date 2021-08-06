Два вылетевших из Москвы самолета вынужденно сели в Новосибирске

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Два пассажирских самолета, летевших из Москвы в Кемерово, совершили вынужденную посадку в Новосибирске в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Толмачево".

"Одно из воздушных судов совершило вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, второе - по метеоусловиям в пункте прибытия", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в Кемерове был туман. В настоящее время оба борта вылетели в Кемерово.

Местные СМИ сообщают, что на приземлившемся из-за тумана самолете летела серебряный призер Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Анастасия Ильянкова.