В Татарстане задержались шесть поездов после опрокидывания автомобиля на перегоне

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Шесть поездов были задержаны в Татарстане из-за автомобиля Renault Duster, вылетевшего в ночь на пятницу на железнодорожные пути на перегоне Васильево - Юдино. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

6 августа, примерно в 00:20 водитель автомобиля Renault Duster, находясь в состоянии опьянения, "не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля на второй главный путь перегона Васильево - Юдино Горьковской железной дороги", говорится в сообщении.

Машинисту грузового поезда пришлось экстренно затормозить. Пострадавших нет.

После этого происшествия транспортная прокуратура Татарстана организовала проверку.