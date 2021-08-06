В России производство устриц выросло на 12% в первом полугодии

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские марикультурные предприятия в первом полугодии вырастили 4400 тонн устриц, что на 12% больше, чем за январь-июнь прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Устриц в России выращивают в основном на Дальнем Востоке, в Крыму и Краснодарском крае. Поставки на внутренний рынок растут уже больше пяти лет.

"Эта тенденция сформировалась в условиях импортозамещения и совершенствования нормативно-правовой базы в области аквакультуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первом полугодии более чем в два раза увеличился вылов диких устриц в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и достиг 185 тонн.

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, устрицы добываются в основном в заливе Петра Великого (Приморский край). Этот район является периферией ареала устрицы гигантской. Основные скопления сосредоточены в хорошо прогреваемых мелководных бухтах и лагунах.

Вылов устриц в Приморье стабильно увеличивался с 2017 года по 2019 год. В 2020 году объем добычи сократился, но сейчас уловы снова пошли вверх. Ученые отмечают, что в настоящее время запасы устриц находятся в стабильном состоянии, сообщает Росрыболовство.