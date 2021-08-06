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В Ярославле началось производство катеров из полиэтилена низкого давления

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ООО "Компания "Дизель" (Ярославская область) спустило на воду первые в России катера из полиэтилена низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

"Корпус новых катеров монолитен и целиком сделан из полиэтилена низкого давления, а оборудование соответствует ведущим мировым стандартам (...) Первые два катера созданы в вариациях с консолью для частных владельцев и с кабиной в стилистике дизайна ГИМС", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Миронова.

Глава региона добавил, что компания готова строить катера от 4 до 12 метров длиной и до 12 посадочных мест, способные развивать скорость до 50 узлов, с грузоподъемностью до 1500 кг.

В правительстве отметили, что катера не имеют аналогов в России, а сама технология существует в нескольких странах мира.

"Они не ржавеют, не требуют затрат на покраску, выдерживают контакт практически с любой химией, включая серную кислоту. Им не страшна швартовка на камни, лёд и любой необорудованный берег. А в случае пробоины материал очень легко поддается ремонту", - приводятся в сообщении слова директора "Компании "Дизель" Андрея Шепеляева.

ООО "Компания "Дизель" зарегистрировано в Ярославле, производственные площадки расположены в Тутаеве. Завод занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила более 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 76,2 млн рублей.

Ярославская область

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