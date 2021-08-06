Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Банкир удостоен награды "за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы" России, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Костин, возглавляющий ВТБ с 2002 года, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой, третьей и второй степеней.

Среди руководителей госкомпаний до сих пор было два полных кавалера этой награды - Николай Токарев ("Транснефть") и Сергей Чемезов ("Ростех").