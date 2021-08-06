ВС определит пределы свободы компаний и судов при определении неустойки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, вправе ли суды уменьшить неустойку, предусмотренную в договоре, по собственной инициативе, свидетельствует картотека суда.

Это вопрос судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрит в связи с конфликтом, начаавшимся в феврале 2017 года.

Тогда башкирский республиканский Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) заключил с ООО "Уральский институт урбанистики" договор на разработку в срок до конца августа того же года за 11,87 млн рублей проектной документации для строительства домов в микрорайоне "Кузнецовский затон" в Уфе. Работа была разбита на 12 этапов и предполагала поэтапное принятие результатов и оплату. За нарушение сроков как выполнения заказа со стороны подрядчика, так и оплаты со стороны заказчика договор предусматривал неустойку в 0,2% за каждый день просрочки от всей суммы договора.

Проектная документация получила положительное заключение государственной и независимой экспертизы, фонду выдали разрешения на строительство, дома построили.

Первые 11 этапов работ на 11,1 млн рублей были приняты и оплачены, свидетельствуют материалы дела. Конфликт разгорелся из-за последнего этапа ценой 765 тысяч рублей - по разработке сметной документации.

Из материалов дела следует, что в оговоренный срок институт не уложился. По его версии, он сдал работу в марте 2018 года, но ФРЖС с этим не согласен. По его мнению, это произошло только в январе 2019 года, так как до этого момента устранялись замечания. Против этого возражает уже институт: по его оценке, все это время он вносил изменения в надлежаще разработанную документацию по просьбе заказчика.

В результате контрагенты обменялись исками. Институт потребовал взыскать с ФРЖС 765 тыс. рублей за этап, 6,86 млн рублей неустойки за неоплату в срок, а также 119 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами. Фонд же хотел получить 9,39 млн рублей за срыв сроков изготовления сметы.

Суды трех инстанций решили, что просрочку допустили обе организации. В результате зачета взаимных требований они обязали фонд заплатить подрядчику 59,69 тысячи рублей основного долга и неустойку в 223 тысяч рублей. Однако рассчитывали неустойку суды не из всей суммы договора, как было написано в нем, а только из стоимости последнего спорного этапа.

По их мнению, начисление неустойки на общую сумму договора без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, поскольку в этом случае компенсация выплачивается в том числе за исполненное в срок обязательство. "Между тем превращение института неустойки в способ обогащения недопустимо и противоречит ее компенсационной функции", - объяснил Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Такой исход спора не устроил обе стороны, и они пожаловались в Верховный суд.

Фонд в своей жалобе настаивает на расчете неустойки от всей стоимости контракта. Он называет "неправомерным пересмотр судом условий договора" и напоминает о статье 421 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой юридические лица свободны в определении контрактных условий, кроме случаев, когда их содержание предписано законом или иными правовыми актами. "Размер ответственности за нарушение сроков выполнения и оплаты работ согласован сторонами спора в размере 0,2 % за каждый день просрочки от цены договора и подлежал применению в случае нарушения обязательств как заказчиком, так и подрядчиком. Нарушения баланса интересов сторон не имелось, преимущественных условий для какой-либо стороны не создавалось", - приводится позиция фонда в материалах дела.

Аргументация института в определении ВС не раскрывается.

Судья Елена Борисова сочла возможным передать жалобы на рассмотрение СКЭС ВС. Заседание назначено на 26 августа.

Учредителем ФРЖС является Башкортостан в лице Госкомитета по строительству и архитектуре. Целью деятельности фонда является аккумулирование средств для финансирования и организации жилищного строительства с предоставлением господдержки гражданам, нуждающимся в жилье. Он выступает в роли заказчика-застройщика.

Выручка фонда резко выросла в 2019 году - до 2,54 млрд рублей по сравнению с 688,49 млн рублей в 2018-м. В 2020 году этот показатель составил 1,95 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году сложилась на уровне 95 млн рублей, в 2019-м увеличилась до 477 млн рублей, в 2020-м выросла еще до 589 млн рублей.

Уральский институт урбанистики осуществляет разработку градостроительной документации, архитектурных проектов, участвует в ряде региональных и муниципальных программ на территории Челябинской и Свердловской областей, говорится на его сайте. Организация принадлежит Никите Мурашову, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка института в 2018-2019 годах составляла 15,82 млн рублей и 19,24 млн рублей, в 2020-м сократилась до 7,38 млн рублей. При этом институт довольно высоко рентабелен: в последние три года чистая прибыль фиксировалась на уровне 4,36 млн рублей, 3,1 млн рублей и 3,74 млн рублей соответственно.