Долги меткомбината "Красный Октябрь" на 6,7 млрд рублей выкуплены за 33,5 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU -Индивидуальный предприниматель Александр Карабанов приобрел дебиторскую задолженность находящегося в конкурсном производстве АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ВМК "Красный Октябрь") за 33,5 млн рублей, сообщает на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На открытые торги была выставлена дебиторская задолженность - права требования по краткосрочным долговым обязательствам к юридическим лицам - на общую сумму 6,7 млрд рублей. Начальная цена лота составила 31,9 млн рублей.

Карабанов выиграл торги, предложив за лот 33,5 млн рублей.

"Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему", - говорится в материалах ЕФРСБ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с октября 2020 года Карабанов является бенефициаром ООО "Содружество волгоградских журналистов "Остров". Компания является учредителем одного из крупнейших в Волгоградской области информационных агентств "Высота 102". Выручка компании в 2020 году составила 10,3 млн рублей, чистый убыток - 2,8 млн рублей против прибыли в 1,5 млн рублей годом ранее.

Кроме того, Карабанов является совладельцем нескольких НКО.

Как сообщалось, Арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом 8 ноября 2018 года и ввел конкурсное производство.

АО "ВМК "Красный Октябрь" создано по одному юридическому адресу с АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (ВМЗКО, находится в настоящее время в процедуре конкурсного производства) и частично расположено на производственных мощностях ВМЗКО. ВМК выпускает около 900 марок стали, является крупным производителем металлопроката для авиационной, автомобильной, атомной, химической и газовой промышленности.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году ВМК "Красный Октябрь" получил 832,4 млн рублей выручки (снижение в 2 раза по сравнению с 2019 годом) и 802,7 млн рублей чистого убытка (снижение в 1,4 раза).