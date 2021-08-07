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В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 320 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 53, в Краснодарском крае - 33. По выздоровлении были выписаны 19 485 человек.

В Москве зарегистрировали еще 2 235 новых случаев COVID-19, 3 576 пациентов выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 904 новых заболевших, в Московской области - 1 455.

Еще 551 новый случай COVID-19 зафиксирован за сутки в Нижегородской области, 520 - в Свердловской области, 476 - в Воронежской области, 474 - в Пермском крае, 473 - в Ростовской области, 464 - в Самарской области, 459 - в Красноярском крае, 401 - в Иркутской области, 389 - в Омской области, 384 - в Крыму, 356 - в Оренбургской области, 355 - в Челябинской области, 337 - в Ставропольском крае, 330 - в Волгоградской области, 318 - в Хабаровском крае, 285 - в Тюменской области, 283 - в Коми, 280 - в Алтайском крае, 279 - в Астраханской области, 268 - в Ульяновской области, 265 - в Башкирии, 260 - в Забайкальском крае, по 258 - в Саратовской области, Краснодарском крае, 257 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии выявили 6 млн 424 тыс. 884 случая коронавирусной инфекции, 164 094 умерли и 5 млн 739 тыс. 838 выздоровели.

Хроника коронавируса. Август.

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