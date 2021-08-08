В Коми создадут природный заказник федерального значения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми.

Как говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте правительства РФ, его общая площадь составит более 17 тыс. га. Отмечается, что решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма.

Кроме того, Мишустин подписал постановление о расширении границ заповедника "Даурский" в Забайкальском крае. Заповедник будет увеличен на 39 тыс. га за счет присоединения новых участков, что позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц.

В границы заповедника войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах. В их числе - долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Это поможет решить основную проблему заповедника - разобщенность отдельных участков его территории и их малый размер.

Отмечается, что Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет. До 1 декабря 2022 года Минприроды поручено направить в Росреестр сведения об установлении границ заказника.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который входит в национальный проект "Экология".