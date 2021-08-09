Пьяный житель Тульской области застрелил ребенка на руках у матери

Женщина с ранениями госпитализирована

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следствие в Тульской области возбудило уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки и ранения женщины в деревне Панарино в воскресенье, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино пьяный мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с ранениями доставлена в больницу.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД региона, на место трагедии прибыли сотрудники полиции, ППС, а также начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Совместно с росгвардейцами подозреваемого удалось задержать на территории домовладения.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции. Проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению деталей случившегося.

В прокуратуре региона журналистам сообщили, что на место трагедии для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Тульской области Александр Грицаенко.

Кроме того, прокуратуре города Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, а также соблюдения законодательства в указанной сфере. Там добавили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.