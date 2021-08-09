Власти Алтая отметили, что стройку ж/д линии в Китай осложнит настрой населения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Проект ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по строительству новой железнодорожной ветки в Китай через Алтай будет реализован нескоро, считает глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Обсуждения проходят сейчас только на уровне проекта и очень далеких перспектив. Об этих планах говорят не первый и, наверняка, не последний раз. При этом у РЖД есть более близкие к реализации проекты", - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

При этом, в случае реализации проекта, строительство может осложниться тем, что железную дорогу предполагается проложить в том числе через сакральные для населения Алтая места, а также через природные заповедники.

"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России. (. . .) Но даже в случае готовности реализовать этот проект, необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, (которые - ИФ) вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", - заявил Хорохордин.

Ранее замглавы РЖД Алексей Шило сообщил, что монополия продолжает разработку проекта строительства нового пограничного перехода с Китаем на Алтае.

"По Алтаю мы историю продолжаем, наряду с другими, более срочными проектами. Коллеги из Росжелдорпроекта оценили примерно грузовую базу, которую можно было бы сюда направить, – это порядка 30 млн тонн, и проработали три маршрута, которые теоретически можно было бы вывести в Китай", - сказал Шило.

По его словам, первый маршрут проходит через станцию Бийск Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) на ж/д станцию Авейтань в Китай (Синьцзян-Уйгурский автономный район), протяженность линии составляет порядка 1,6 тыс. км. Второй маршрут – это станция Таштагол (ЗСЖД) – станция Авейтань, протяженностью примерно 1,81 тыс. км, в том числе 781 км по территории России. РЖД также рассматривают вариант маршрута с выходом со станции Абаза Красноярской железной дороги (КрасЖД), протяженность ж/д линии до станции Авейтань составляет 1,276 тыс. км.

Проект будет в обязательном порядке проходить экологическую экспертизу на предмет минимизации воздействия на окружающую среду.