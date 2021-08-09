Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидаты на ключевые должности в "Роскосмосе" с лета 2020 года проходят обязательное тестирование на полиграфе, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Он написал это в комментариях под собственным постом с предложением вернуть расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. Так он ответил на комментарий о том, что расстрелы не помогут в борьбе с коррупцией, а полезнее были бы "регулярный полиграф и полная прозрачность в собственности" вплоть до дальних родственников.
Глава "Роскосмоса" предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК 7 август в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", - заявил он тогда.
Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов предложили ввести проверку на полиграфе для кандидатов в космонавты.