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Один человек погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Автомобили ВАЗ и Audi Q5 столкнулись на старом направлении автодороги "Екатеринбург - Курган" в Свердловской области, есть погибший и пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Выезд на встречную полосу стал причиной аварии. Водитель автомашины "ВАЗ-21099" скончался на месте. В реанимационное отделение больницы города Каменска-Уральского с тяжелыми травмами доставлен 10-летний пассажир "ВАЗ", который ехал в машине на переднем пассажирском сидении и в нарушение ПДД был пристегнут только штатным ремнем безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Audi Q5 в результате ДТП также получил травмы.

Авария произошла вечером в понедельник на 91-м километре трассы. По данным ГИБДД, автомобиль "ВАЗ" ехал со стороны Каменска-Уральского в направлении села Покровского, а Audi двигался во встречном направлении.

Свердловская область ГИБДД

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