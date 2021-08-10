Два вагона сошли с рельсов на челябинской станции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства схода во вторник двух железнодорожных вагонов на станции Челябинск-Главный. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной информации, около 5:20 (3:20 по Москве) "при роспуске вагонов произошел сход двух порожних вагонов, последний опрокинулся задней частью на бок".

На месте стрелочного перевода повреждена левая нитка железнодорожного полотна длиной в два метра.

Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы.